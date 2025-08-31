Только «Ливерпуль» выиграл все 3 матча в АПЛ. Команда Слота так же стартовала год назад
«Ливерпуль» выиграл все три матча в новом сезоне АПЛ.
Команда Арне Слота сегодня одолела «Арсенал» – 1:0. Ранее были побеждены «Борнмут» (4:2) и «Ньюкасл» (3:2).
Ни одному другому клубу не удалось начать чемпионат Англии с трех побед. Ближе всех к «Ливерпулю» идет «Челси» (7 очков).
В прошлом году мерсисайдцы тоже начали сезон с трех побед и в итоге стали чемпионами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
