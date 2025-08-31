У ЦСКА 3 победы и ничья в 4 последних матчах с «Краснодаром»
«Краснодар» не смог обыграть ЦСКА в 4-м матче подряд.
Команды сыграли вничью в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1).
Три предыдущих официальных встречи во всех турнирах завершились победой ЦСКА. Последний раз «Краснодар» обыгрывал армейцев 10 августа 2024 года в матче РПЛ (2:1).
После 7 туров «быки» лидируют в таблице, набрав 16 очков. ЦСКА с 15 очками идет вторым.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости