У ЦСКА 3 победы и ничья в 4 последних матчах с «Краснодаром»

«Краснодар» не смог обыграть ЦСКА в 4-м матче подряд.

Команды сыграли вничью в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1).

Три предыдущих официальных встречи во всех турнирах завершились победой ЦСКА. Последний раз «Краснодар » обыгрывал армейцев 10 августа 2024 года в матче РПЛ (2:1).

После 7 туров «быки» лидируют в таблице, набрав 16 очков. ЦСКА с 15 очками идет вторым.