Прервалась 6-матчевая победная серия «Краснодара». «Быки» сыграли вничью с ЦСКА – 1:1

Победная серия «Краснодара» прервалась.

Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1).

До этого «Краснодар » одержал 6 побед подряд с общим счетом 21:3. Были обыграны «Крылья Советов» (6:0), «Сочи» – в чемпионате (5:1) и Кубке (4:2), «Оренбург» (1:0) и дважды «Динамо» – в чемпионате (1:0) и Кубке (4:0).