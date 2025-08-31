Прервалась 6-матчевая победная серия «Краснодара». «Быки» сыграли вничью с ЦСКА – 1:1
Победная серия «Краснодара» прервалась.
Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с ЦСКА в матче 7-го тура Мир РПЛ (1:1).
До этого «Краснодар» одержал 6 побед подряд с общим счетом 21:3. Были обыграны «Крылья Советов» (6:0), «Сочи» – в чемпионате (5:1) и Кубке (4:2), «Оренбург» (1:0) и дважды «Динамо» – в чемпионате (1:0) и Кубке (4:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
