«МЮ» опережает «Ман Сити» в таблице впервые с сезона-2021/22. Команды встретятся в следующем туре АПЛ

«МЮ» впервые за 4 года выше «Ман Сити» в таблице АПЛ.

После трех туров манкунианцы занимают 8-е место с 4 набранными очками. «Горожане» отстают на один балл и идут на 12-й строчке.

В последний раз «Манчестер Юнайтед » был выше «Сити » в таблице после 5-го тура сезона-2021/22.

Команды сыграют друг с другом в следующем туре. Встреча пройдет на «Этихаде».