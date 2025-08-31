«МЮ» опережает «Ман Сити» в таблице впервые с сезона-2021/22. Команды встретятся в следующем туре АПЛ
«МЮ» впервые за 4 года выше «Ман Сити» в таблице АПЛ.
После трех туров манкунианцы занимают 8-е место с 4 набранными очками. «Горожане» отстают на один балл и идут на 12-й строчке.
В последний раз «Манчестер Юнайтед» был выше «Сити» в таблице после 5-го тура сезона-2021/22.
Команды сыграют друг с другом в следующем туре. Встреча пройдет на «Этихаде».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
