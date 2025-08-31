Гвардиола про 1:2 с «Брайтоном»: «Ман Сити» был хорош первый час, но гол все изменил. Мы забыли, что надо пасовать, и делали только забросы вперед»

Пеп Гвардиола недоволен игрой «Манчестер Сити» в конце матча с «Брайтоном» (1:2).

«Мы пропустили – и после этого все изменилось. До этого момента все шло очень, очень хорошо: мы создавали моменты, действовали агрессивно и динамично. Мы провели хороший час, а вот в последние полчаса были не так хороши. Мы забыли, что надо пасовать, просто делали забросы вперед и были недостаточно хороши.

Это было немного похоже на игру с «Тоттенхэмом»: мы пропустили и перестали делать то, что должны. В АПЛ такое возможно, тут забивают, но у тебя все равно остается время.

У нас по-настоящему хороший состав, многое изменилось к сегодняшнему дню, и это нормально. Нужно, чтобы новички адаптировались, а более опытные футболисты им помогли.

Мне многое нравится в нашей игре. После паузы мы будем знать наш состав и постараемся побороться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью Sky Sports.