Вылет «МЮ» из АПЛ в 80 раз вероятнее чемпионства по версии Opta. «Ливерпуль» – фаворит на титул, «Арсенал» – 2-й

«Ливерпуль» считается главным фаворитом чемпионата Англии по версии Opta.

Суперкомпьютер оценивает вероятность титула команды Арне Слота в 39,83%. Вторым претендентом на чемпионство считается «Арсенал» (31,53%), третьим – «Ман Сити» (10,5%), четвертым – «Челси» (7,63%).

На титул «МЮ» дают всего 0,17%. Вылет манкунианцев из АПЛ вероятнее в 80 раз – 13,55%.

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 2-го тура с 6 очками, опережая «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» благодаря лучшей разнице мячей. «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й строчке – у него 1 балл.