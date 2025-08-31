Холанд забил в 100-м матче АПЛ за «Ман Сити». У форварда больше всех голов в 100 матчах лиги – 88, он опередил Ширера (79), ван Нистелроя (68) и Агуэро (64)

Эрлинг Холанд забил больше всех голов в ста матчах АПЛ.

Сегодня нападающий «Манчестер Сити » забил гол в своем сотом матче за клуб в чемпионате.

«Горожане» играют в гостях с «Брайтоном » (1:0, перерыв) в 3-м туре Премьер-лиги. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Холанд открыл счет на 34-й минуте. Таким образом, на счету норвежца 88 голов за 100 матчей АПЛ .

За ним по этому показателю следуют Алан Ширер (79 голов), Руд ван Нистелрой (68 голов) и Серхио Агуэро (64).