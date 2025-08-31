ЦСКА 21 матч не проигрывает в Мир РПЛ – такой серии не было с 2015-го

ЦСКА повторил серию без поражений в Мир РПЛ 10-летней давности.

Команда Фабио Челестини сегодня разделила очки с «Краснодаром » в 7-м туре – 1:1.

В последний раз армейцы проигрывали в чемпионате 21 ноября 2024 года – «Ростову» (1:2). Столь продолжительной серии без поражений у клуба не было с 2015 года.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Ростовом».