ЦСКА 21 матч не проигрывает в Мир РПЛ – такой серии не было с 2015-го
ЦСКА повторил серию без поражений в Мир РПЛ 10-летней давности.
Команда Фабио Челестини сегодня разделила очки с «Краснодаром» в 7-м туре – 1:1.
В последний раз армейцы проигрывали в чемпионате 21 ноября 2024 года – «Ростову» (1:2). Столь продолжительной серии без поражений у клуба не было с 2015 года.
В следующем туре ЦСКА встретится с «Ростовом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
