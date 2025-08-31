Прервалась 3-матчевая победная серия ЦСКА над «Краснодаром» – 1:1. Букмекеры давали командам равные шансы перед игрой
ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
ЦСКА открыл счет на 36-й минуте, «Краснодар» сравнял на 44-й. С 56-й минуты «быки» играли в меньшинстве – Джон Кордоба получил красную карточку.
В прематче букмекеры давали командам почти равные шансы: коэффициент 2.70 на победу армейцев и 2.75 на «быков». Ничья оценивалась в 3.50.
«Краснодар» прервал 3-матчевую серию поражений против ЦСКА во всех турнирах. При этом у «быков» нет побед в гостях у армейцев с 2018 года.
