«Локомотив» потерял очки в трех турах подряд. Команда Галактионова еще не проигрывала в чемпионате – 4 победы, 3 ничьих

«Локомотив» вновь потерял очки в чемпионате России.

Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Крыльями Советов » (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте после пенальти.

Железнодорожники потеряли очки в трех играх чемпионата подряд – ранее были ничейные результаты с «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1). До этого у москвичей было четыре победы.

13 сентября «Локомотив » в гостях встретится с «Ахматом » в 8-м туре чемпионата России.