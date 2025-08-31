«Локомотив» потерял очки в трех турах подряд. Команда Галактионова еще не проигрывала в чемпионате – 4 победы, 3 ничьих
«Локомотив» вновь потерял очки в чемпионате России.
Команда Михаила Галактионова сегодня сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте после пенальти.
Железнодорожники потеряли очки в трех играх чемпионата подряд – ранее были ничейные результаты с «Ростовом» (3:3) и «Балтикой» (1:1). До этого у москвичей было четыре победы.
13 сентября «Локомотив» в гостях встретится с «Ахматом» в 8-м туре чемпионата России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
