Комличенко о сотрудничестве РПЦ и Минспорта: «Я только за, чтобы развиваться духовно и культурно. Думаю, это не будет навязчиво. Экзаменов же не будет никто сдавать, правильно?»

Николай Комличенко высказался о сотрудничестве РПЦ и Министерства спорта России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев и патриарх Кирилл подписали документ о сотрудничестве.

«Видел только заголовки на эту тему. Я только за то, чтобы развиваться духовно и культурно, вообще не вопрос.

Думаю, это не будет навязчивой историей. Приедут, проконсультируют, кому будет по душе – заинтересуются, а кто не захочет – его никак не заставить.

Проверять точно никто не будет, экзаменов же не будет никто сдавать, правильно?» – со смехом сказал нападающий «Локомотива » Николай Комличенко .