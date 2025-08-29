Комличенко о сотрудничестве РПЦ и Минспорта: «Я только за, чтобы развиваться духовно и культурно. Думаю, это не будет навязчиво. Экзаменов же не будет никто сдавать, правильно?»
Николай Комличенко высказался о сотрудничестве РПЦ и Министерства спорта России.
Министр спорта России Михаил Дегтярев и патриарх Кирилл подписали документ о сотрудничестве.
«Видел только заголовки на эту тему. Я только за то, чтобы развиваться духовно и культурно, вообще не вопрос.
Думаю, это не будет навязчивой историей. Приедут, проконсультируют, кому будет по душе – заинтересуются, а кто не захочет – его никак не заставить.
Проверять точно никто не будет, экзаменов же не будет никто сдавать, правильно?» – со смехом сказал нападающий «Локомотива» Николай Комличенко.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости