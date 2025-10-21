Схройдер отказал «Спартаку». Экс-тренер «Аякса» решил, что работа в России может «негативно повлиять на его репутацию и вызвать волну негатива в Нидерландах» (Legalbet)

Алфред Схройдер отказался возглавить «Спартак».

Ранее сообщалось , что московский клуб рассматривает кандидатуру нидерландского специалиста на случай увольнения Деяна Станковича.

По информации Legalbet, Схройдер изучал условия работы в России и консультировался с иностранными тренерами и функционерами, работавшими в российском футболе. В результате он решил, что переход может «негативно повлиять на его репутацию и вызвать волну негатива к его персоне в Нидерландах».

С 2023 по 2025 год Алфред возглавлял дубайский «Аль-Наср». До этого он работал в «Аяксе», «Брюгге» и «Хоффенхайме», а также был ассистентом главного тренера «Барселоны».