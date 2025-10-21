Станкович про 3:1 с «Махачкалой»: «Спартак» прессингует и проигрывает – появляются вопросы. Сейчас не прессинговали и выиграли – тоже вопросы. На этом поле не то что играть – ходить тяжело»

Деян Станкович доволен победой «Спартака» над «Динамо» Махачкала (3:1).

– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?

– Я скучал по вам весь этот месяц.

Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли – тоже вопросы.

На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата. На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, – заявил главный тренер «Спартака ».