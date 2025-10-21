  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович про 3:1 с «Махачкалой»: «Спартак» прессингует и проигрывает – появляются вопросы. Сейчас не прессинговали и выиграли – тоже вопросы. На этом поле не то что играть – ходить тяжело»
20

Станкович про 3:1 с «Махачкалой»: «Спартак» прессингует и проигрывает – появляются вопросы. Сейчас не прессинговали и выиграли – тоже вопросы. На этом поле не то что играть – ходить тяжело»

Деян Станкович доволен победой «Спартака» над «Динамо» Махачкала (3:1).

– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?

– Я скучал по вам весь этот месяц.

Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли – тоже вопросы.

На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата. На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, – заявил главный тренер «Спартака».

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1507 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoДеян Станкович
logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Схройдер отказал «Спартаку». Экс-тренер «Аякса» решил, что работа в России может «негативно повлиять на его репутацию и вызвать волну негатива в Нидерландах» (Legalbet)
51сегодня, 17:13
«Спартак» выиграл впервые за три матча. Дальше – «Оренбург» и «Краснодар»
3сегодня, 17:11
«Спартак» выиграл группу с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Пари НН» в Кубке России
20сегодня, 17:05
Главные новости
Лига чемпионов. «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Арсенал» против «Атлетико»
2272 минуты назад
У «Барсы» 9 побед, 2 поражения и 1 ничья в 12 матчах сезона. Дальше – игра с «Реалом»
2619 минут назад
«Кайрат» набрал первое очко в ЛЧ – после двух поражений с общим счетом 1:9. Дальше – «Интер»
2022 минуты назад
«Барселона» уничтожила «Олимпиакос» – 6:1! Фермин сделал хет-трик, Рэшфорд – дубль, у Ямаля 1+1, у 17-летнего Дро Фернандеса ассист, Эссе удалили
58225 минут назад
Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
2232 минуты назад
Фермин Лопес сделал первый хет-трик в карьере. Третий гол – с паса Бардагжи после «эластико»
1136 минут назад
У Ямаля 3 гола и 8 ассистов в 9 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
1140 минут назад
Президент «Атлетико» об отсутствии горячей воды на «Эмирейтс»: «Не стоит задумываться о таких мелочах. Я моюсь в холодной воде, ничего страшного»
1343 минуты назад
Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки
1354 минуты назад
Станкович не уйдет из «Спартака»: «Я тренер великого клуба, это сложно. Я тот, кто никогда не сдается. Я горжусь, что здесь работаю, чувствую себя как дома»
7958 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Керкез играет как 10-летний, ван Дейк провел один из худших матчей. Если ваш лидер играет не очень хорошо, это может отразиться на остальных». Невилл об обороне «Ливерпуля» в игре с «МЮ»
1 минуту назад
«Арсенал» – «Атлетико». Дьокереш, Сака, Альварес и Серлот играют. Онлайн-трансляция
92 минуты назадLive
Билялетдинов про Гарсию в «Спартаке»: «Откуда вы его выкопали? Интересно, почему клуб считает россиян недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву?»
17 минут назад
ЦСКА – «Акрон». 1:0 – Шуманский забил. Онлайн-трансляция
267 минут назадLive
Та о Кейне: «Мало говорят о том, как Харри отрабатывает в обороне, он заряжает всех вокруг. Этому нельзя научить – это идет изнутри, ты должен сам этого хотеть»
114 минут назад
«Кайрат» и «Пафос» не забили – 0:0. Киприоты играли в меньшинстве с 4-й минуты
1823 минуты назад
Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
1039 минут назадФото
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
6сегодня, 17:58
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. Мукоко, Гирасси и Беллингем в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
56 минут назад
ПСВ – «Наполи». Тил, Лукка, Мактоминей и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
157 минут назад