Станкович про 3:1 с «Махачкалой»: «Спартак» прессингует и проигрывает – появляются вопросы. Сейчас не прессинговали и выиграли – тоже вопросы. На этом поле не то что играть – ходить тяжело»
Деян Станкович доволен победой «Спартака» над «Динамо» Махачкала (3:1).
– Увидели в исполнении «Спартака» минимум прессинга. Почему слишком прагматично сыграли?
– Я скучал по вам весь этот месяц.
Когда мы прессингуем и проигрываем, появляются вопросы. Сейчас мы не прессинговали и выиграли – тоже вопросы.
На сегодняшнем поле не то что играть, но и ходить было тяжело. Условия одинаковы для обеих команд, возможно, я удивил вас, но мы добились результата. На поле я не видел, что мы заранее добились результата. Для ребят это была важная игра. Я очень доволен командой, – заявил главный тренер «Спартака».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости