«Спартак» выиграл впервые за три матча. Дальше – «Оренбург» и «Краснодар»

«Спартак» победил впервые за три матча.

Команда Деяна Станковича обыграла «Динамо » Махачкала (3:1) в FONBET Кубке России.

Ранее красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и потерпели поражение от ЦСКА (2:3) в чемпионате.

25 октября «Спартак » встретится с «Оренбургом», а 2 ноября – с «Краснодаром».