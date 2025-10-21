«Спартак» выиграл впервые за три матча. Дальше – «Оренбург» и «Краснодар»
«Спартак» победил впервые за три матча.
Команда Деяна Станковича обыграла «Динамо» Махачкала (3:1) в FONBET Кубке России.
Ранее красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и потерпели поражение от ЦСКА (2:3) в чемпионате.
25 октября «Спартак» встретится с «Оренбургом», а 2 ноября – с «Краснодаром».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
