Заболотный не забил «Махачкале» с пенальти – Волк парировал. Судья Танашев несколько минут не мог изучить повтор фола Аларкона из-за проблем со связью

Антон Заболотный не реализовал пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.

На 77-й минуте матча FONBET Кубка России защитник Андрес Аларкон сбил Никиту Массалыгу в своей штрафной площади. Главный судья Инал Танашев позволил продолжить игру, но спустя некоторое время, пообщавшись с видеоассистентом, отправился смотреть повтор.

Из-за проблем со связью это заняло несколько минут – то ли не работали наушники, то ли на одном из мониторов не было картинки. Когда все наладилось, Танашев принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Антон Заболотный пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Давида Волка , но голкипер парировал удар. Счет не изменился – 3:1 в пользу «Спартака ».