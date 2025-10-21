Заболотный не забил «Махачкале» с пенальти – Волк парировал. Судья Танашев несколько минут не мог изучить повтор фола Аларкона из-за проблем со связью
Антон Заболотный не реализовал пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.
На 77-й минуте матча FONBET Кубка России защитник Андрес Аларкон сбил Никиту Массалыгу в своей штрафной площади. Главный судья Инал Танашев позволил продолжить игру, но спустя некоторое время, пообщавшись с видеоассистентом, отправился смотреть повтор.
Из-за проблем со связью это заняло несколько минут – то ли не работали наушники, то ли на одном из мониторов не было картинки. Когда все наладилось, Танашев принял решение назначить одиннадцатиметровый.
Антон Заболотный пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Давида Волка, но голкипер парировал удар. Счет не изменился – 3:1 в пользу «Спартака».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости