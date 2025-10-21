Шмейхель хочет, чтобы Магуайр был капитаном «МЮ»: «У него есть все качества, которые нужны хорошему лидеру. Бруну – фантастический игрок, но иногда мне не нравится язык его тела»

Петер Шмейхель хочет, чтобы Харри Магуайр был капитаном «Манчестер Юнайтед».

Защитник манкунианцев забил победный гол на 84-й минуте матча с «Ливерпулем » в 8-м туре АПЛ (2:1).

«Я не могу подобрать слова, чтобы похвалить его должным образом. Я хочу, чтобы Харри Магуайр играл в каждом матче. Я хочу, чтобы он был капитаном. У него есть все качества, которые нужны хорошему лидеру «Манчестер Юнайтед ».

Я согласен, что он не самый быстрый, и у него возникают некоторые проблемы при разворотах, но у «Манчестер Юнайтед» и раньше были такие защитники. Но рядом с ними всегда были быстрые игроки, а у нас их сейчас нет.

Я думаю, что он должен быть основным защитником, он может организовать всех партнеров. Он разговаривает со всеми и вселяет в них уверенность, и я думаю, что это важно. Нужен человек, который постоянно берет на себя ответственность, потому что я думаю, что в нашей команде были с этим проблемы.

Я думаю, что Бруну [Фернандеш] – фантастический игрок, возможно, он играет не на той позиции, но иногда мне не нравится язык его тела. Я знаю, что он очень хорошо общается со всеми игроками, но иногда его реакцию можно воспринять неправильно. У Харри этого нет, он спокойный.

Во время игры я говорил: «Посмотрите на Харри, посмотрите, как он говорит всем, куда бежать, и помогает игрокам». В этой команде много игроков, которые настолько не уверены в себе, нуждаются в помощи. А есть Харри, и я очень рад, что он забил этот гол», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире Viaplay.