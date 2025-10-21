«Барса» забила в 23 матчах ЛЧ подряд (59 голов) – второй результат клуба. Рекорд был при Гвардиоле – 29 игр

«Барселона» продлила голевую серию в матчах Лиги чемпионов.

Сине-гранатовые вышли вперед в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ против «Олимпиакоса » (1:0, первый тайм). На 7-й минуте отличился Фермин Лопес .

«Барселона » забила в 23 матчах Лиги чемпионов подряд – 59 голов за этот отрезок. В последний раз каталонцы не смогли поразить ворота соперника в групповом этапе турнира в сезоне-2023/24 – в игре против «Шахтера» (0:1).

Это вторая по продолжительности серия результативных матчей клуба в турнире. Рекорд (29 матчей) был установлен при Пепе Гвардиоле в период с 2009 по 2012 год.