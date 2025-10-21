«Глушенкова отдали фактически за муку «Зениту», подарили. С Бариновым может случиться то же самое». Канищев об интересе петербуржцев к хавбеку «Локомотива»
Александр Канищев считает, что «Зенит» может подписать Дмитрия Баринова задешево.
«Баринов нужен «Зениту» на замену Барриосу, который потихоньку сходит. Дмитрий – достойная замена.
Так часто бывает, что клубы не могут договориться с игроками на каком-то этапе. Может, «Локомотив» еще договорится с Дмитрием. Однако «Зениту» он бы пригодился. Это один из самых зрелых игроков чемпионата.
Но это похожая история с Глушенковым. Его отдали фактически за муку «Зениту». Сейчас все говорят, что это один из лучших игроков в России, однако его подарили. С Бариновым может случиться то же самое», – отметил экс-полузащитник «Зенита».
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости