«Глушенкова отдали фактически за муку «Зениту», подарили. С Бариновым может случиться то же самое». Канищев об интересе петербуржцев к хавбеку «Локомотива»

Александр Канищев считает, что «Зенит» может подписать Дмитрия Баринова задешево.

«Баринов нужен «Зениту » на замену Барриосу, который потихоньку сходит. Дмитрий – достойная замена.

Так часто бывает, что клубы не могут договориться с игроками на каком-то этапе. Может, «Локомотив » еще договорится с Дмитрием . Однако «Зениту» он бы пригодился. Это один из самых зрелых игроков чемпионата.

Но это похожая история с Глушенковым . Его отдали фактически за муку «Зениту». Сейчас все говорят, что это один из лучших игроков в России, однако его подарили. С Бариновым может случиться то же самое», – отметил экс-полузащитник «Зенита».