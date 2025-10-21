Харри Магуайр: «В последний раз играл на «Энфилде» за «МЮ», возможно. Было сложно не выигрывать тут 7 лет, это не давало мне покоя. Было важно поставить галочку»

Харри Магуайр допустил, что проводит последний сезон в «Манчестер Юнайтед».

Защитник забил победный гол в ворота «Ливерпуля » (2:1) на «Энфилде» в 8-м туре АПЛ .

«Тут сложно играть. Я в команде уже семь лет, и сложно было семь лет не побеждать на этом поле. В какой-то степени это сидело у меня в голове, если честно. Идет мой последний год по контракту, так что, возможно, я провел последний матч на «Энфилде » за нынешнюю команду. И то, что я приехал сюда и поставил эту галочку, очень важно, потому что это не давало мне покоя», – заявил бывший капитан манкунианцев.