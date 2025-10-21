У 17-летнего Дро Фернандеса из «Барсы» ассист на Фермина в дебютном матче ЛЧ – с «Олимпиакосом». Это первое результативное действие воспитанника за взрослую команду
Дро Фернандес совершил первое результативное действие за «Барселону».
17-летний воспитанник каталонского клуба отдал голевой пас на Фермина Лопеса на 39-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:0, перерыв). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дро проводит дебютный матч в Лиге чемпионов. Испанец набрал первое очко по системе «гол+пас» за основную команду «Барселоны».
Его статистику можно увидеть здесь.
Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных игроков 2008 года рождения по версии The Guardian
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
