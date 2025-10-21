У 17-летнего Дро Фернандеса из «Барсы» ассист на Фермина в дебютном матче ЛЧ – с «Олимпиакосом». Это первое результативное действие воспитанника за взрослую команду

Дро Фернандес совершил первое результативное действие за «Барселону».

17-летний воспитанник каталонского клуба отдал голевой пас на Фермина Лопеса на 39-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса » (2:0, перерыв). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дро проводит дебютный матч в Лиге чемпионов. Испанец набрал первое очко по системе «гол+пас» за основную команду «Барселоны».

