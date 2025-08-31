Фил Фоден не сыграет с «Брайтоном» из-за травмы.

«Манчестер Сити » в гостях встретится с командой из Брайтона в 3-м туре АПЛ . Матч пройдет в 16:00 по московскому времени.

Полузащитник не включен в состав «горожан» на игру из-за повреждения.

В текущем сезоне на счету англичанина 1 матч в АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2), в котором он сыграл 15 минут.

Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .