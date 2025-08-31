  • Спортс
Алексей Смертин: «Бег для меня медитативная сущность. Метафизический смысл, особенно после Сахары я это понял. Я бегу, значит, я живу, значит, я существую»

Алексей Смертин заявил, что видит в беге медитативную сущность.

«Я не играю в футбол уже давно, но поскольку без спорта жить не могу – бегаю марафоны. Недавно пробежал ультрамарафон, 252 километра по Сахаре. Бег всегда был сопряжен с моей деятельностью и моей жизнью. Потому что я как пошел, сразу мне дал отец мяч, и я, соответственно, потом побежал с ним.

А сейчас я, по сути дела, всего-то лишил себя одного процента владения мячом. Я так шучу, но на самом деле так и есть. Потому что футболист на поле не так много владеет мячом, как кажется со стороны. Поэтому бег – это для меня некая медитативная сущность. Более того, даже метафизический смысл, особенно после Сахары я это понял. Я бегу, значит, я живу, значит, я существую», – сказал экс-полузащитник сборной России.

«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами

