  • Геннадий Орлов: «От Глушенкова многое зависит в игре «Зенита» сейчас. Он был лидером и вел игру против «Пари НН»
22

Геннадий Орлов высказался о Дугласе Сантосе и Максиме Глушенкове.

Комментатор назвал Глушенкова лучшим игроком «Зенита» в матче 7-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:0).

«Футбольный бог наградил Дугласа Сантоса. Имею в виду вызов в сборную Бразилии. Все-таки защитнику уже 31 год, да и в последних турах он не особо убеждал. Подвел команду, получил две желтые карточки в принципиальной встрече со «Спартаком».

Но вот это приглашение в национальную команду, поступившее от Карло Анчелотти, его воодушевило! Сегодня он уже напоминал себя самого в лучшие годы. Оказался в чужой опорной зоне, здорово пробил после передачи Соболева. И дело прежде всего в его мотивации. Вызов в сборную окрылил. Все же кроется в деталях. Психология.

Но лучшим на поле все же был не он, а Глушенков! Максим с каждым туром только прибавляет. Сегодня он был настоящим лидером «Зенита». Прекрасная игра! Он дирижировал действиями партнеров, отдавал отличные передачи. И пяткой, и пропускал остроумно. Одним словом, вел игру сине-бело-голубых. От него сейчас очень многое зависит. А вспомните его голы в кубковой встрече с «Оренбургом». Как он пробил со штрафного! У него поставленный удар. Исполняет стандарты, отдает пасы на любую дистанцию», – сказал Орлов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
