  • Семшов о Глушенкове: «Он может стать лидером «Зенита», только не нужно распыляться на ненужные вещи. Несколько матчей не играл – прекрасно понимаем, почему»
Семшов о Глушенкове: «Он может стать лидером «Зенита», только не нужно распыляться на ненужные вещи. Несколько матчей не играл – прекрасно понимаем, почему»

Игорь Семшов считает, что Максим Глушенков может стать лидером «Зенита».

В трех последних матчах за «Зенит» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России у 26-летнего полузащитника 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». 

«Глушенков набирает свою яркую форму, которая у него была раньше. Сейчас ему нужно завоевать то место, которое у него было раньше.

Несколько матчей он не играл. Почему? Мы прекрасно понимаем. Сейчас он начал играть, сфокусировался на футбольном поле.

Он может стать лидером «Зенита», только нужно сосредоточиться, не нужно распыляться на ненужные вещи», – сказал бывший игрок сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
