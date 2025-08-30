Сергей Семак: «Соболеву непросто далось начало в «Зените», сейчас это боевая единица. Глушенков играет в старте, потому что заслужил и выиграл конкуренцию»

Сергей Семак высказался о положении Александра Соболева и Максима Глушенкова.

«Зенит » обыграл «Пари НН » дома со счетом 2:0 в 7-м туре Мир РПЛ .

– Сегодня Александр Соболев отметил годовщину в «Зените» результативной передачей. Как вы оцените этот отрезок для Александра? Все ли вы увидели, чего хотели от него, или ждете еще чего-то? И второй вопрос: сегодня «Зенит» провел второй летний матч под закрытой крышей. Создает ли это какой-то дискомфорт для команды, потому что душновато или нет?

– По крыше игроки не жаловались, дискомфорта никакого нет. Погода была хорошая – крыша была открыта. Погода немножко испортилась – закрывают крышу. Я на это никак не влияю. Нам и так, и так удобно играть, без проблем.

По Соболеву – непросто ему далось начало своей карьеры в «Зените». Тем не менее работает, трудится. Мы и ждем от него. Думаю, в конце прошлого сезона он конкуренцией заслужил место в стартовом составе. И сейчас работает. Дальше уже будем смотреть, кто из наших нападающих в тот или иной момент лучше готов для того, чтобы играть в стартовом составе.

Я думаю, что нормальный отрезок, за исключением первой половины, где было ему сложно. Но адаптировался. Сейчас это боевая единица, член команды, также, как и другие игроки.

– Сергей Богданович, вопрос по сегодняшней игре. Максим Глушенков впервые за месяц вышел в стартовом составе на матч РПЛ. Как вы оцените его игру?

– Максим заслужил, вышел на замену в предыдущем матче, отметился голевой передачей, забитым мячом, сыграл хорошую игру на Кубок.

И сегодняшний матч, я считаю, сыграл хорошо. Моменты были, забил хороший мяч. Немножко залез в офсайд, но в целом, хорошее движение, много активных действий и обострений – то, чего от него ждем.

И сейчас он играет в стартовом составе, потому что заслужил и выиграл место в конкурентной борьбе, – сказал главный тренер «Зенита».