Пруцев о переходе в «Локомотив»: «Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаком со многими ребятами – пересекались в сборной России»
Данил Пруцев высказался о переходе в «Локомотив».
Железнодорожники арендовали 25-летнего полузащитника «Спартака» до конца сезона.
– Первые разговоры пошли еще зимой, когда сборы были у всех. Но более конкретно и детально перешли к разговорам летом. В последние дни все решилось.
– Что знаешь о клубе?
– Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаю многих ребят, так как пересекались в сборной России.
– С кем конкретно общаешься из «Локомотива»?
– Много с кем. Сережа Пиняев, Влад Сарвели, Дима Баринов – много перечислять. Из «Локомотива» много людей ездят в сборную России, со всеми практически знаком, – сказал Пруцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: группа «Локомотива» во ВКонтакте
