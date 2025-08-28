Пруцев о переходе в «Локомотив»: «Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаком со многими ребятами – пересекались в сборной России»

Данил Пруцев высказался о переходе в «Локомотив».

Железнодорожники арендовали 25-летнего полузащитника «Спартака» до конца сезона.

– Первые разговоры пошли еще зимой, когда сборы были у всех. Но более конкретно и детально перешли к разговорам летом. В последние дни все решилось.

– Что знаешь о клубе?

– Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаю многих ребят, так как пересекались в сборной России.

– С кем конкретно общаешься из «Локомотива»?

– Много с кем. Сережа Пиняев, Влад Сарвели , Дима Баринов – много перечислять. Из «Локомотива » много людей ездят в сборную России, со всеми практически знаком, – сказал Пруцев .