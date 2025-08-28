Галактионов о Пруцеве: «Мы видим в нем качественного игрока, способного действовать на разных позициях. У «Локомотива» появляется опция варьировать состав»

Михаил Галактионов высказался о подписании Данила Пруцева.

В четверг «Локомотив» арендовал 25-летнего полузащитника у «Спартака». Соглашение рассчитано до конца сезона

– «Локомотив» арендовал Пруцева. Если вы видите его в качестве игрока стартового состава, чье место он займет?

– В первую очередь, мы видим в нем качественного игрока, который добавляется в нашу обойму, способен действовать на разных позициях, игрок национальной сборной.

Мы рады его видеть. У нас появляется опция варьировать состав, – сказал главный тренер «Локомотива» Галактионов .

Сегодня железнодорожники сыграют с «Акроном» в 3‑м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.