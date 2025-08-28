Кечинов о Пруцеве: «Усиливать так конкурента не очень правильно, мне кажется. Данилу и в «Локомотиве» тяжело будет выиграть конкуренцию – у них отличные исполнители на этой позиции»

Валерий Кечинов считает неправильной аренду Данила Пруцева в «Локомотив».

Железнодорожники арендовали 25-летнего полузащитника у «Спартака» до конца сезона.

– Усиливать конкурента таким образом, мне кажется, не очень правильно. Да, я понимаю, что у Пруцева должна быть игровая практика, которой он не получает достаточно в «Спартаке». Но отдавать его ближайшему конкуренту в борьбе за медали…

– Пруцев сможет вписаться в игру «Локомотива» и отвоевать место в составе?

– По меркам РПЛ это очень неплохой футболист, но у «Локо» на этой позиции есть отличные исполнители – Дмитрий Баринов , Артем Карпукас , ближе к атаке Батраков. Есть еще и собственный воспитанник «Локо» Годяев, на которого, насколько я понимаю, тоже очень рассчитывают.

Поэтому, мне кажется, Пруцеву и в «Локомотиве» будет тяжело выиграть конкуренцию за место в составе, – сказал бывший полузащитник «Спартака».