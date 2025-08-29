Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»

Михаил Галактионов высказался о футбольном интеллекте у Данила Пруцева.

В четверг «Локомотив» арендовал 25-летнего полузащитника у «Спартака ». Соглашение рассчитано до конца сезона

– Клуб объявил об аренде Пруцева. Будет ли он в заявке на матч с «Крыльями Советов»?

– Мы готовили его сегодня, но не ожидали, что он сыграет 90 минут во вторник. Поэтому дали возможность восстановиться. Дальше он будет готов, он знает наши требования, а я знаю его возможности. Я его уже тренировал в сборной. Он может сыграть на многих позициях в центре поля.

Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Теперь все зависит от него, турнир длинный, матчей много. Помощь каждого игрока важна, – сообщил главный тренер «Локомотива ».