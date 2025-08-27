Морено не потребовалась госпитализация после гипертонического криза. Врачи не выявили у тренера «Сочи» проблем со здоровьем («СЭ»)
Врачи не выявили у тренера «Сочи» Роберта Морено проблем со здоровьем.
Морено стало плохо во время матча с «Краснодаром», он покинул поле в сопровождении помощников. Впоследствии в «Сочи» сообщили, что тренер перенес гипертонический криз, его доставили в больницу.
По информации «СЭ», врачи не выявили у Морено серьезных проблем со здоровьем. Испанцу не потребовалась госпитализация, он покинул больницу самостоятельно.
Источник: «Спорт-Экспресс»
