  Морено не потребовалась госпитализация после гипертонического криза. Врачи не выявили у тренера «Сочи» проблем со здоровьем («СЭ»)
Морено не потребовалась госпитализация после гипертонического криза. Врачи не выявили у тренера «Сочи» проблем со здоровьем («СЭ»)

Врачи не выявили у тренера «Сочи» Роберта Морено проблем со здоровьем.

Морено стало плохо во время матча с «Краснодаром», он покинул поле в сопровождении помощников. Впоследствии в «Сочи» сообщили, что тренер перенес гипертонический криз, его доставили в больницу.

По информации «СЭ», врачи не выявили у Морено серьезных проблем со здоровьем. Испанцу не потребовалась госпитализация, он покинул больницу самостоятельно.

