  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Сочи» Докампо о будущем Морено: «Любой будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию»
6

Тренер «Сочи» Докампо о будущем Морено: «Любой будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию»

Тренер «Сочи» высказался о будущем Роберта Морено.

Южане уступили «Спартаку» в 7-м туре Мир РПЛ (1:2). «Сочи» идет на последнем месте в турнирной таблице с 1 очком. 

Почему Морено был удален?

– Нам не понятно, что происходило. Все на эмоциях. Тренер подошел к арбитру и спросил, за что поставили пенальти, и был удален.

Перед этим было много разговоров об отставке главного тренера, перед матчем появлялись новые разговоры, во время игры тоже. Понимаете, что будет с ним и с тренерском штабом?

– Я не знаю, что произошло, что было во время игры. Мне ничего не известно. Результаты те, которые есть. Любой тренер будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию.

Борис Ротенберг был на бровке, у него был диалог с Морено.

– Не знаю (о чем говорили), мы сосредоточились на игре, сейчас тренер скажет, – сказал тренер «Сочи» Эдуардо Докампо

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8815 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoБорис Ротенберг-старший
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoРоберт Морено
logoЭдуардо Докампо
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
24вчера, 19:33
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
25вчера, 19:18
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в игре с «Сочи»: «Я бы сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся, буду биться до конца, это большой клуб»
45вчера, 19:04
Тренер «Сочи» Докампо об удалении Морено в матче со «Спартаком»: «Пенальти был непонятным. Роберт хотел узнать причину этого решения и получил красную»
17вчера, 18:16
Главные новости
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
45 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
1402сегодня, 05:15
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
10сегодня, 04:34
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
16сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
17сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
79вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
220 минут назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
30 минут назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
440 минут назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
1сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36