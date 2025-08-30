Тренер «Сочи» Докампо о будущем Морено: «Любой будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию»

Тренер «Сочи» высказался о будущем Роберта Морено.

Южане уступили «Спартаку » в 7-м туре Мир РПЛ (1:2). «Сочи» идет на последнем месте в турнирной таблице с 1 очком.

– Почему Морено был удален?

– Нам не понятно, что происходило. Все на эмоциях. Тренер подошел к арбитру и спросил, за что поставили пенальти, и был удален.

– Перед этим было много разговоров об отставке главного тренера, перед матчем появлялись новые разговоры, во время игры тоже. Понимаете, что будет с ним и с тренерском штабом?

– Я не знаю, что произошло, что было во время игры. Мне ничего не известно. Результаты те, которые есть. Любой тренер будет уволен при таких результатах, но есть обстоятельства, которые влияют на эту ситуацию.

– Борис Ротенберг был на бровке, у него был диалог с Морено.

– Не знаю (о чем говорили), мы сосредоточились на игре, сейчас тренер скажет, – сказал тренер «Сочи» Эдуардо Докампо .