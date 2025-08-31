Экс-судья Фернандес об отмене гола Гюлера: «Такая рука не наказуема, но поскольку гол забит сразу после касания мяча с ней, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался»

Павел Фернандес согласен с отмененным голом Арды Гюлера.

«Реал » дома победил «Мальорку» (2:1) в 3-м туре Ла Лиги .

В начале второго тайма судья Хосе Мария Санчес Мартинес после подсказки ВАР и просмотра повтора отменил гол Гюлера из-за попадания мяча в руку турецкому полузащитнику. Соперник выбивал мяч и попал в руку Арды, прижатую к корпусу. После отскока игрок отправил мяч в сетку.

«Гол Арды Гюлера отменен из-за касания рукой. Такая рука в принципе не наказуема, но так как гол был забит сразу после касания рукой, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался», – написал экс-судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar