Экс-судья Фернандес об отмене гола Гюлера: «Такая рука не наказуема, но поскольку гол забит сразу после касания мяча с ней, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался»
Павел Фернандес согласен с отмененным голом Арды Гюлера.
«Реал» дома победил «Мальорку» (2:1) в 3-м туре Ла Лиги.
В начале второго тайма судья Хосе Мария Санчес Мартинес после подсказки ВАР и просмотра повтора отменил гол Гюлера из-за попадания мяча в руку турецкому полузащитнику. Соперник выбивал мяч и попал в руку Арды, прижатую к корпусу. После отскока игрок отправил мяч в сетку.
«Гол Арды Гюлера отменен из-за касания рукой. Такая рука в принципе не наказуема, но так как гол был забит сразу после касания рукой, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался», – написал экс-судья Павел Фернандес.
