Рахимов о ничьей с «Оренбургом» после 2:0: «Хотите, чтобы «Рубин» не пропускал ничего? Я тоже, но такого не бывает. Если кто‑то перестанет пропускать в конце сезона, я уйду из футбола»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Оренбургом».

«Рубин » в гостевом матче сыграл вничью 2:2. Казанцы после первого тайма вели в счете 2:0.

«Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.

К этой игре готовились, посмотрели все домашние матчи «Оренбурга ». Видели, как мучился «Краснодар», по моментам он не должен был выигрывать. ЦСКА, «Ахмат» имели проблемы, всем было тяжело. Удивило, что сегодня «Оренбург» с игры почти ничего не создал, а мы не реализовали много моментов даже после того, как пропустили.

В перерыве просил ребят забыть счет, он скользкий, опасный. Очень нужен был третий гол в первом тайме, Йокич и Дардан (Шабанхаджай) могли реализовать их. Но после двух пропущенных мячей я вновь увидел команду, которая полезла вперед. Претензии предъявить не могу, команда провела тяжелый выезд. Сегодня проще всего было выиграть нам. Команда билась, создавала моменты», – сказал тренер «Рубина».