Рахимов о ничьей с «Оренбургом» после 2:0: «Хотите, чтобы «Рубин» не пропускал ничего? Я тоже, но такого не бывает. Если кто‑то перестанет пропускать в конце сезона, я уйду из футбола»
«Рубин» в гостевом матче сыграл вничью 2:2. Казанцы после первого тайма вели в счете 2:0.
«Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.
К этой игре готовились, посмотрели все домашние матчи «Оренбурга». Видели, как мучился «Краснодар», по моментам он не должен был выигрывать. ЦСКА, «Ахмат» имели проблемы, всем было тяжело. Удивило, что сегодня «Оренбург» с игры почти ничего не создал, а мы не реализовали много моментов даже после того, как пропустили.
В перерыве просил ребят забыть счет, он скользкий, опасный. Очень нужен был третий гол в первом тайме, Йокич и Дардан (Шабанхаджай) могли реализовать их. Но после двух пропущенных мячей я вновь увидел команду, которая полезла вперед. Претензии предъявить не могу, команда провела тяжелый выезд. Сегодня проще всего было выиграть нам. Команда билась, создавала моменты», – сказал тренер «Рубина».