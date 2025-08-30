  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рахимов о ничьей с «Оренбургом» после 2:0: «Хотите, чтобы «Рубин» не пропускал ничего? Я тоже, но такого не бывает. Если кто‑то перестанет пропускать в конце сезона, я уйду из футбола»
5

Рахимов о ничьей с «Оренбургом» после 2:0: «Хотите, чтобы «Рубин» не пропускал ничего? Я тоже, но такого не бывает. Если кто‑то перестанет пропускать в конце сезона, я уйду из футбола»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Оренбургом».

«Рубин» в гостевом матче сыграл вничью 2:2. Казанцы после первого тайма вели в счете 2:0.

«Вы хотите, чтобы не пропускали ничего? Я тоже. Но такого не бывает. Если кто‑то в конце сезона перестанет пропускать, я вообще уйду из футбола.

К этой игре готовились, посмотрели все домашние матчи «Оренбурга». Видели, как мучился «Краснодар», по моментам он не должен был выигрывать. ЦСКА, «Ахмат» имели проблемы, всем было тяжело. Удивило, что сегодня «Оренбург» с игры почти ничего не создал, а мы не реализовали много моментов даже после того, как пропустили.

В перерыве просил ребят забыть счет, он скользкий, опасный. Очень нужен был третий гол в первом тайме, Йокич и Дардан (Шабанхаджай) могли реализовать их. Но после двух пропущенных мячей я вновь увидел команду, которая полезла вперед. Претензии предъявить не могу, команда провела тяжелый выезд. Сегодня проще всего было выиграть нам. Команда билась, создавала моменты», – сказал тренер «Рубина».

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?8793 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoРашид Рахимов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРубин
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Рахимов говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное. Он мне в «Рубине» сказал: «Мы тебя тут не ждали»
11628 августа, 06:40
«Рашиду, Дзюбе привет, обнял». Сорокин троллит бывшие клубы после выхода в ЛЧ с «Кайратом»
9627 августа, 16:20
Рахимов о «Рубине» и 0:2 от «Спартака»: «Жигули» быстрее ездить не станут, «Мерседес» дороже. Нам нужно 4-5 футболистов»
2724 августа, 04:59
Рахимов о 0:2 со «Спартаком»: «Рубин» уступил по делу, был хуже в атаке, слишком много брака. Соперник показал качество в технике и реализации»
524 августа, 01:32
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Краснодара», «Локомотив» примет «Крылья», «Динамо» Москва в гостях у «Динамо» Махачкала
140156 минут назад
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
24сегодня, 04:58
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
9сегодня, 04:34
Победы «Зенита», «Спартака», «Реала» и «МЮ», Зырянов сменил Медведева, 39+10 Йокича и 39+8+9 Дончича, поул Пиастри и другие новости
3сегодня, 04:10
Гендиректор «Спартака» о слухах про отставку Станковича: «Бессмысленно комментировать это. На данный момент он наш тренер. Разочарованы стартом, результат начинает выправляться»
15сегодня, 03:58
«Ливерпуль» – «Арсенал»: с каким счетом закончится главный матч тура в АПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Барко после 2:1 с «Сочи»: «Неидеально начал сезон не только «Спартак», но и другие команды. Сейчас можно сказать, что мы нащупали свою игру»
17сегодня, 03:34
У Шапи нет голов и ассистов в последних 10 матчах за «Канзас» в МЛС. В 28 играх сезона на его счету 2+4
7сегодня, 03:10
Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
76вчера, 22:02
«Бенфика» арендовала Судакова у «Шахтера» за 6,75 млн евро с обязательным выкупом за 20,25+5 млн. Украинский клуб получит 25% от суммы перепродажи
30вчера, 21:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Ингульца» о работе Андрея Шевченко во главе УАФ: «Мы дожили до того, что от Украины никого нет в ЛЧ. Нас в рейтингах Россия перегоняет, которая даже не играет»
16 минут назад
«Акрон» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
26 минут назад
ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
436 минут назад
Первая лига. «Урал» примет лидера таблицы «Факел»
69сегодня, 05:05
Умяров о 2:1 с «Сочи»: «По качеству игры это один из самых худших матчей «Спартака» в этом сезоне. После забитого мяча что-то произошло – все расслабились»
8сегодня, 04:46
Морено близок к увольнению из «Сочи». Клуб обсуждает варианты замены тренера («СЭ»)
5сегодня, 04:22
Хадсон-Одои продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2028 года: «Здесь мой дом, я наслаждался каждым моментом. Переезд сюда помог мне во всем»
сегодня, 03:46Фото
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
2сегодня, 03:22Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Нэшвилл», «Канзас-Сити» Шапи забил 4 мяча «Колорадо»
2сегодня, 02:55
Чемпионат Португалии. «Порту» обыграл «Спортинг» в гостях и возглавил таблицу
вчера, 21:36