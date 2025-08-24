Рахимов о «Рубине» и 0:2 от «Спартака»: «Жигули» быстрее ездить не станут, «Мерседес» дороже. Нам нужно 4-5 футболистов»
Рашид Рахимов заявил, что «Рубин» нуждается в усилении состава.
Тренер казанского клуба высказался после матча РПЛ со «Спартаком» (0:2).
– Что делать с таким количеством потерь?
– Что сделал «Спартак» с этим? Купил Барко, других игроков. Это футболисты уровня 5-10-15 миллионов. «Мерседес» же дороже, чем «Жигули». «Жигули» ездить быстрее не станут.
– Две недели осталось до конца окна.
– Для меня это как два дня. Нужно же договориться, привезти, обсудить все моменты по трансферу и контракту.
– Вы говорили, что команда уже давно играет на максимуме. Возможен провал по результату?
– Это напряжение присутствует уже в течение года. Я всегда пытаюсь что-то сделать, чтобы его не было. Ты будешь держать «КАМАЗ» на плечах – рано или поздно согнешься. Нам нужно как минимум 4-5 футболистов, – сказал Рахимов.
