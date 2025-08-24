  • Спортс
  • Рахимов о «Рубине» и 0:2 от «Спартака»: «Жигули» быстрее ездить не станут, «Мерседес» дороже. Нам нужно 4-5 футболистов»
26

Рахимов о «Рубине» и 0:2 от «Спартака»: «Жигули» быстрее ездить не станут, «Мерседес» дороже. Нам нужно 4-5 футболистов»

Рашид Рахимов заявил, что «Рубин» нуждается в усилении состава.

Тренер казанского клуба высказался после матча РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Что делать с таким количеством потерь?

– Что сделал «Спартак» с этим? Купил Барко, других игроков. Это футболисты уровня 5-10-15 миллионов. «Мерседес» же дороже, чем «Жигули». «Жигули» ездить быстрее не станут.

– Две недели осталось до конца окна.

– Для меня это как два дня. Нужно же договориться, привезти, обсудить все моменты по трансферу и контракту.

– Вы говорили, что команда уже давно играет на максимуме. Возможен провал по результату?

– Это напряжение присутствует уже в течение года. Я всегда пытаюсь что-то сделать, чтобы его не было. Ты будешь держать «КАМАЗ» на плечах – рано или поздно согнешься. Нам нужно как минимум 4-5 футболистов, – сказал Рахимов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Рубина»
logoРубин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРашид Рахимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
