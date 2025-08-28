  • Спортс
  Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Рахимов говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное. Он мне в «Рубине» сказал: «Мы тебя тут не ждали»
Вышедший в ЛЧ с «Кайратом» Сорокин: «Рахимов говорил, что я – не футболист. Доказываю обратное. Он мне в «Рубине» сказал: «Мы тебя тут не ждали»

Егор Сорокин объяснил публикацию в соцсетях в адрес Рашида Рахимова и «Рубина».

Российский футболист, ранее игравший в «Рубине», вместе с «Кайратом» прошел четыре раунда квалификации Лиги чемпионов и сыграет в основном раунде турнира.

В решающем раунде квалификации казахстанская команда прошла «Селтик».

– После игры ты посвятил пост Рашиду Рахимову и спортивному директору «Рубина» Константине Дзюбе. Что он значит?

– Это люди, которым я оказался не нужен.

В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя.

Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное, – сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

«Рашиду, Дзюбе привет, обнял». Сорокин троллит бывшие клубы после выхода в ЛЧ с «Кайратом»

