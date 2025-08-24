  • Спортс
  Рахимов о 0:2 со «Спартаком»: «Рубин» уступил по делу, был хуже в атаке, слишком много брака. Соперник показал качество в технике и реализации»
Рахимов о 0:2 со «Спартаком»: «Рубин» уступил по делу, был хуже в атаке, слишком много брака. Соперник показал качество в технике и реализации»

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Спартака» (0:2) в 6-м туре РПЛ.

— Что случилось во втором тайме? Ведь именно в нем соперник смог обеспечить результат.

— Я думаю, что первый гол повлиял на все моменты. Может быть, мы в первый раз сыграли так, что не стали обороняться вперед, а стали пятиться назад. И соперник зашел в штрафную, нужно было его встречать, но мы этого не сделали, нас наказали за это.

Мы уступили сегодня по делу, потому что были хуже в атаке. У нас наблюдалось слишком большое количество брака, и не было завершенности в атакующих действиях. У нас было достаточно стандартов, но, к сожалению, ничего из этого не использовали. Соперник показал качество в техническом оснащении, в реализации и по праву победил.

— Не кажется, что «Рубину» не хватает плеймейкера?

— «Рубину» не хватает не одного, а нескольких таких футболистов, которые могут придержать мяч, у которых хороший уровень технического оснащения, которые могут создать внутреннюю конкуренцию. Если мы думаем, что должны подниматься выше, то для этого нужно другое положение, и внутреннюю конкуренцию поднимать уже качеством, — сказал тренер «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
