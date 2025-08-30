Мостовой о лимите: «Если бразилец сильнее русского, почему его не выпускать? Паспорт в футбол не играет»

Александр Мостовой высказался на тему ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Если бразилец сильнее русского, то почему его не выпускать? Если я тренер, то я выпускаю сильнейшего на поле. Паспорт в футбол не играет. Если игрок сильнее, то не важно, какой у него паспорт!

Батраков проявил себя, забрал себе место. У игроков есть все условия сейчас, им все доступно. Проявляйте себя и занимайте место», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Ожидается, что приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ подпишут в этом году.

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров плюс 12 доморощенных игроков в заявке. Одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.