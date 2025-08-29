  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игровое время россиян в РПЛ почти не изменилось за 10 лет, несмотря на разные лимиты, но выросла доля игроков младше 24 лет (РБК)
38

Игровое время россиян в РПЛ почти не изменилось за 10 лет, несмотря на разные лимиты, но выросла доля игроков младше 24 лет (РБК)

Лимит на легионеров почти не влияет на то, сколько играют россияне.

РБК изучил игровое время всех футболистов Мир РПЛ за последние 10 полных сезонов и установил, что показатели россиян за это время практически не изменились.

В сезоне-2015/16 на легионеров приходилось 40% от общего времени, на россиян от 24 лет и старше – 50%, на россиян младше 24 лет – 7%, на других футболистов из ЕАЭС – 3%. В сезоне-2024/25 игровое время распределялось так: 42% – 40% –16% – 2%.

На десятилетнем отрезке выделяются только два сезона: 2021/22 и 2022/23. На фоне санкций УЕФА и отъезда иностранных футболистов доля игрового времени легионеров падала сперва до 34%, затем до 29%, но в конечном итоге восстановилась.

Следует отметить, что в 2015-м клубы могли включать в заявку максимум 6 легионеров, а на поле должны были присутствовать не менее 5 россиян. С сезона-2020/21 в заявку разрешили вносить 8 легионеров (без ограничений по выходу на поле), с 2022/23 – 13 (максимум 8 на поле).

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3650 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: РБК
лимит на легионеров
logoРостов
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoСпартак
logoПари НН
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»
166вчера, 11:01
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
276вчера, 03:30
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
25вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото