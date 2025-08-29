Игровое время россиян в РПЛ почти не изменилось за 10 лет, несмотря на разные лимиты, но выросла доля игроков младше 24 лет (РБК)

Лимит на легионеров почти не влияет на то, сколько играют россияне.

РБК изучил игровое время всех футболистов Мир РПЛ за последние 10 полных сезонов и установил, что показатели россиян за это время практически не изменились.

В сезоне-2015/16 на легионеров приходилось 40% от общего времени, на россиян от 24 лет и старше – 50%, на россиян младше 24 лет – 7%, на других футболистов из ЕАЭС – 3%. В сезоне-2024/25 игровое время распределялось так: 42% – 40% –16% – 2%.

На десятилетнем отрезке выделяются только два сезона: 2021/22 и 2022/23. На фоне санкций УЕФА и отъезда иностранных футболистов доля игрового времени легионеров падала сперва до 34%, затем до 29%, но в конечном итоге восстановилась.

Следует отметить, что в 2015-м клубы могли включать в заявку максимум 6 легионеров, а на поле должны были присутствовать не менее 5 россиян. С сезона-2020/21 в заявку разрешили вносить 8 легионеров (без ограничений по выходу на поле), с 2022/23 – 13 (максимум 8 на поле).

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?