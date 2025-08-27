Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»

Жозе Моуринью раскритиковал руководство «Фенербахче».

«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, он бы что-то сделал в период между нашими матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Мы играем против «Бенфики» тем же составом, что и против «Фейеноорда».

По моему мнению, клуб не приложил дополнительных усилий перед этими матчами», – сказал главный тренер «Фенербахче » в эфире Sport TV накануне ответной игры с португальским клубом в квалификации ЛЧ (0:0 в первом матче).