Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
Жозе Моуринью раскритиковал руководство «Фенербахче».
«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, он бы что-то сделал в период между нашими матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой». Мы играем против «Бенфики» тем же составом, что и против «Фейеноорда».
По моему мнению, клуб не приложил дополнительных усилий перед этими матчами», – сказал главный тренер «Фенербахче» в эфире Sport TV накануне ответной игры с португальским клубом в квалификации ЛЧ (0:0 в первом матче).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: beIN Sports
