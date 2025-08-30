Дуарте хочет покинуть «Спартак», чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая («Матч ТВ»)

Алексис Дуарте готов покинуть «Спартак».

По данным «Матч ТВ», защитник «Спартака » готов покинуть клуб, чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая.

«Ситуация с Куэстой, Дуарте и «Васко да Гама» похожа на кошки‑мышки. «Спартак» хотел взять Куэсту и продать Дуарте. У «Васко да Гама» не так много денег, чтобы оформить полноценный трансфер Куэсты, поэтому они и интересуются Дуарте.

Если бразильцы возьмут Куэсту в аренду, то переход Дуарте все еще будет возможен, поскольку «Васко» не понесет финансовых потерь. Сам же Алексис хочет быть ближе к своей стране, чтобы иметь больше шансов на попадание в национальную сборную», – сказал источник «Матч ТВ ».