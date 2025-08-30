«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)

«Васко» не подпишет Алексиса Дуарте.

Бразильский клуб отказался от трансфера защитника «Спартака » из-за приобретения футболиста «Галатасарая» Карлоса Куэсты , сообщил Metaratings.

«Васко » был готов предложить «Спартаку» за игрока около 4 миллионов евро. Но официальное предложения о трансфере не поступило.

В этом сезоне Алексис Дуарте сыграл пять матчей за красно-белых в Мир РПЛ .