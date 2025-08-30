«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)
«Васко» не подпишет Алексиса Дуарте.
Бразильский клуб отказался от трансфера защитника «Спартака» из-за приобретения футболиста «Галатасарая» Карлоса Куэсты, сообщил Metaratings.
«Васко» был готов предложить «Спартаку» за игрока около 4 миллионов евро. Но официальное предложения о трансфере не поступило.
В этом сезоне Алексис Дуарте сыграл пять матчей за красно-белых в Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
