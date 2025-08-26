«Васко да Гама» сделал «Спартаку» предложение о трансфере Дуарте («Матч ТВ»)

Алексис Дуарте интересен еще одному клубу из Бразилии.

По информации «Матч ТВ », «Васко да Гама» сделал предложение о трансфере защитника «Спартака ».

Ранее сообщалось об интересе «Сантоса» и «Интернасьонала» к 25-летнему игроку.

В текущем сезоне Мир РПЛ парагваец провел 5 матчей. Его статистику можно найти здесь .