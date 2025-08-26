«Васко да Гама» сделал «Спартаку» предложение о трансфере Дуарте («Матч ТВ»)
Алексис Дуарте интересен еще одному клубу из Бразилии.
По информации «Матч ТВ», «Васко да Гама» сделал предложение о трансфере защитника «Спартака».
Ранее сообщалось об интересе «Сантоса» и «Интернасьонала» к 25-летнему игроку.
В текущем сезоне Мир РПЛ парагваец провел 5 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
