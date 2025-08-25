Дуарте интересен «Интернасьоналу». «Спартак» отказался от обмена с бразильцами на Витао (Metaratings)

Алексис Дуарте интересен «Интернасьоналу».

По информации Metaratings, бразильский клуб связывался со «Спартаком » по поводу возможного трансфера защитника.

Одним из вариантов мог стать обмен Дуарте с доплатой на защитника «Интернасьонала » Витао , но красно-белые отказались от такой сделки, так как решили подписать Карлоса Куэсту из «Галатасарая ».

Ранее сообщалось , что Дуарте также интересен «Сантосу» и «Сочи».