Дуарте интересен «Интернасьоналу». «Спартак» отказался от обмена с бразильцами на Витао (Metaratings)
Алексис Дуарте интересен «Интернасьоналу».
По информации Metaratings, бразильский клуб связывался со «Спартаком» по поводу возможного трансфера защитника.
Одним из вариантов мог стать обмен Дуарте с доплатой на защитника «Интернасьонала» Витао, но красно-белые отказались от такой сделки, так как решили подписать Карлоса Куэсту из «Галатасарая».
Ранее сообщалось, что Дуарте также интересен «Сантосу» и «Сочи».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
