За Дуарте «Сантос» предлагал «Спартаку» 4 млн евро. Агент советует защитнику вернуться в Латинскую Америку (Иван Карпов)
Агент Алексиса Дуарте хочет, чтобы его клиент покинул «Спартак».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что красно-белые не стремятся во что бы то ни стало продать защитника, а вот представитель парагвайца Ренато Биттар убеждает футболиста в том, что лучше вернуться в Латинскую Америку.
«Спартак» может продать Дуарте только в том случае, если подпишет другого центрального защитника.
Отмечается, что 4 млн евро за 25-летнего игрока предлагал «Сантос». Бразильский клуб хотел выплачивать эту сумму в рассрочку.
