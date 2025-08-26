За Дуарте «Сантос» предлагал «Спартаку» 4 млн евро. Агент советует защитнику вернуться в Латинскую Америку (Иван Карпов)

Агент Алексиса Дуарте хочет, чтобы его клиент покинул «Спартак».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что красно-белые не стремятся во что бы то ни стало продать защитника, а вот представитель парагвайца Ренато Биттар убеждает футболиста в том, что лучше вернуться в Латинскую Америку.

«Спартак » может продать Дуарте только в том случае, если подпишет другого центрального защитника.

Отмечается, что 4 млн евро за 25-летнего игрока предлагал «Сантос ». Бразильский клуб хотел выплачивать эту сумму в рассрочку.