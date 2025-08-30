40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Феликс, Витинья, Далот тоже в списке
Португальцы в рамках отбора на ЧМ-2026 сыграют на выезде против Армении (6 сентября) и Венгрии (9 сентября).
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Аль‑Хилаль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Полузащитники: Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Жоау Невеш, Витинья (оба – «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль‑Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Форварды: Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба – «Аль-Наср»).