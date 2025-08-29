Фото
49

Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»

Криштиану Роналду сделал публикацию после крупной победы «Аль-Насра».

Команда 40-летнего португальца на выезде разгромила «Аль-Таавун» (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду забил гол с пенальти на 54-й минуте игры. Жоау Феликс сделал хет-трик.

После окончания матча нападающий выложил в соцсетях свое фото и написал: «Первый шаг ✅🔥».

Изображение: x.com/Cristiano

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?5226 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду реализовал 177 из 210 пенальти за карьеру. У Месси 111 голов с точки
85вчера, 20:07
Феликс сделал хет-трик в 1-м туре лиги Саудовской Аравии. У португальца 4 гола в 3 матчах за «Аль-Наср»
68вчера, 19:54
Роналду забил 940-й гол в карьере – «Аль-Таавуну» с пенальти
62вчера, 19:32
Роналду – фанатам перед 1-м матчем «Аль-Насра»: «Мы отдадим все силы, но не справимся одни – нам нужны вы. Давайте сделаем сезон незабываемым 💪🔥»
828 августа, 16:34
Главные новости
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Пармы», «Наполи» примет «Кальяри», «Пиза» против «Ромы»
344 минуты назад
«Ювентус» продал Савону «Ноттингему» за 13+2,5 млн евро
311 минут назад
Аморим о том, останется ли тренером «МЮ» после игр сборных: «Намерен продолжать работу. Но не буду ничего обещать»
1115 минут назад
ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»
525 минут назад
В руководстве «Фенербахче» считали, что Моуринью «играет с ними, как с марионетками». Совет директоров возмутился из-за слов тренера о селекции (Fanatik)
726 минут назад
Нкунку перешел в «Милан» из «Челси» за 37+5 млн евро. Контракт – до 2030 года
3159 минут назадФото
40-летний Роналду вызван в сборную Португалии. Бруну, Феликс, Витинья, Далот тоже в списке
1654 минуты назад
Кажется, пора прервать серию «Краснодара». Берем армейцев в Основу РПЛ?
сегодня, 09:00Тесты и игры
У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
21сегодня, 08:58
Чемпионат Германии. «Байер» сыграет с «Вердером» на выезде, «Бавария» в гостях у «Аугсбурга»
14сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Дуарте хочет покинуть «Спартак», чтобы играть ближе к дому и повысить шансы на попадание в сборную Парагвая («Матч ТВ»)
937 минут назад
Мама Рабьо связалась с «Миланом» насчет перехода Адриена. Официальных переговоров еще не было
1159 минут назад
Первая лига. Хабаровский СКА и КАМАЗ сыграли вничью, «Спартак» Кострома против «Ротора», «Урал» и «Факел» встретятся в воскресенье
19сегодня, 09:01
«Аугсбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 09:00
«Васко» отказался подписать Дуарте из-за приобретения Куэсты. Бразильцы были готовы дать около 4 млн евро, но не сделали официальное предложение (Metaratings)
10сегодня, 08:56
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
8сегодня, 08:18
«Байер» за 30+ млн евро покупает 20-летнего вингера «Монако» Бен-Сегира
9сегодня, 08:17
«Спартак» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
7сегодня, 07:55
Вратарь «Торпедо» Солдатенко: «Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это не колышет. Рано или поздно я там окажусь – это цель. Мечта – АПЛ, то, что никогда не сбудется»
6сегодня, 07:46
«Алавес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 07:35