Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
Криштиану Роналду сделал публикацию после крупной победы «Аль-Насра».
Команда 40-летнего португальца на выезде разгромила «Аль-Таавун» (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду забил гол с пенальти на 54-й минуте игры. Жоау Феликс сделал хет-трик.
После окончания матча нападающий выложил в соцсетях свое фото и написал: «Первый шаг ✅🔥».
Изображение: x.com/Cristiano
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
