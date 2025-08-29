Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»

Криштиану Роналду сделал публикацию после крупной победы «Аль-Насра».

Команда 40-летнего португальца на выезде разгромила «Аль-Таавун » (5:0) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду забил гол с пенальти на 54-й минуте игры. Жоау Феликс сделал хет-трик .

После окончания матча нападающий выложил в соцсетях свое фото и написал: «Первый шаг ✅🔥».

Изображение: x.com/Cristiano