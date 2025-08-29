Роналду реализовал 177 из 210 пенальти за карьеру. У Месси 111 голов с точки
Криштиану Роналду исполнил 210-й пенальти в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» забил с точки на 54-й минуте игры с «Аль-Таавуном» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец реализовал 177-й одиннадцатиметровый в своей карьере. Для сравнения – на счету Лионеля Месси 142 пенальти и 111 голов с точки.
Предыдущий гол с точки Роналду забил 23 августа в проигранном финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Роналду забил 940-й гол в карьере – «Аль-Таавуну» с пенальти
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: MessivsRonaldo.app
