Вратарь «Торпедо» Солдатенко: «Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это не колышет. Рано или поздно я там окажусь – это цель. Мечта – АПЛ, то, что никогда не сбудется»
«Мое невезение с РПЛ – фигня, меня это никак не колышет. Я просто играю в футбол, занимаюсь любимым делом – вот и все.
А всю эту ситуацию раздули так, будто… Мне вообще без разницы, рано или поздно я всё равно окажусь в РПЛ. Это моя цель, а мечта совсем другая.
Мечта – это что-то, что никогда не сбудется, это АПЛ», – сказал 28-летний вратарь московского «Торпедо», пока что не игравший на высшем уровне.
По итогам сезона-2022/23 Солдатенко вышел в Мир РПЛ вместе с «Аланией», но владикавказский клуб не был допущен до участия в турнире из-за несоответствия стадиона.
В январе этого года вратарь перешел в «Черноморец», который по той же причине не был допущен до участия в стыковых матчах за выход в РПЛ в сезоне-2024/2025.
Текущим летом Солдатенко стал игроком «Торпедо», после чего клуб отстранили от участия в РПЛ из-за попыток неправомерного влияния на результаты матчей.