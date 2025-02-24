Солдатенко о народной команде: «Всегда был «Спартак», сейчас вы говорите, что «Зенит». Видимо, что-то поменялось. Для меня это «Алания» – там играют воспитанники»
Ростислав Солдатенко назвал «Аланию» «народной осетинской командой».
– Можно назвать «Зенит» народной командой России?
– Для меня народная команда – это «Алания», потому что там постоянно играют свои воспитанники. Это осетинская народная команда. Вообще я слышал, что московский «Спартак» называют народной командой.
Больше болельщиков у тех, кто больше выигрывает. Помню, народной командой всегда был «Спартак». Сейчас вы говорите, что «Зенит» – народная команда. Видимо, что-то поменялось, – сказал вратарь «Черноморца», ранее выступавший за «Аланию».
Солдатенко перешел в «Черноморец». Он 2-й по сухим матчам в истории «Алании»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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