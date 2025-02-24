Солдатенко о народной команде: «Всегда был «Спартак», сейчас вы говорите, что «Зенит». Видимо, что-то поменялось. Для меня это «Алания» – там играют воспитанники»

Ростислав Солдатенко назвал «Аланию» «народной осетинской командой».

– Можно назвать «Зенит» народной командой России?

– Для меня народная команда – это «Алания », потому что там постоянно играют свои воспитанники. Это осетинская народная команда. Вообще я слышал, что московский «Спартак» называют народной командой.

Больше болельщиков у тех, кто больше выигрывает. Помню, народной командой всегда был «Спартак ». Сейчас вы говорите, что «Зенит » – народная команда. Видимо, что-то поменялось, – сказал вратарь «Черноморца», ранее выступавший за «Аланию».

Солдатенко перешел в «Черноморец». Он 2-й по сухим матчам в истории «Алании»