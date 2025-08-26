«Оренбург» близок к трансферу Игнатьева из «Кабили» за 100 тысяч евро (Иван Карпов)

Иван Игнатьев вернется в чемпионат России.

«Оренбург » близок к подписанию бывшего нападающего «Краснодара» и «Локомотива», сообщает инсайдер Иван Карпов. Переговоры с «Кабили » находятся на финальной стадии – алжирский клуб должен получить 100 тысяч евро за игрока.

Отмечается, что сейчас футболист находится в России и вряд ли вернется в Алжир из-за проблем со здоровьем у его бабушки.

Игнатьев перешел в «Кабили» в феврале этого года. В 15 матчах за алжирский клуб он отметился 5 голами.